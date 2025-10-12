PS vence em Vila do Porto

Autor: AO Online
O PSD obteve 37,80 %, seguido do Bloco de Esquerda com 2,62 % e Chega 1,41 %
Votos em Branco - 1,55 %
Votos Nulos - 0,69 %
Bárbara Chaves foi reeleita presidente da Câmara de Vila do Porto, em Santa Maria, com 55,94 %
O PSD obteve 37,80 %, seguido do Bloco de Esquerda com 2,62 % e Chega 1,41 %
Votos em Branco - 1,55 %
Votos Nulos - 0,69 %
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.