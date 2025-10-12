Açoriano Oriental
    • Autárquicas
    PS vence em Vila do Porto

    Bárbara Chaves foi reeleita presidente da Câmara de Vila do Porto, em Santa Maria, com 55,94 %

    12 de Oct de 2025, 22:38

    Autor: AO Online

    O PSD obteve 37,80 %, seguido do Bloco de Esquerda com 2,62 % e Chega 1,41 %

    Votos em Branco - 1,55 %

    Votos Nulos  - 0,69 %

