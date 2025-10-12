PS vence em Angra do Heroísmo

Autor: AO Online
O PSD obteve 32,00 %, seguido do Chega com 5,13 %, do IL com 1,79 %, Bloco de Esquerda com 0,90% e PCP-PEV com 0,75 %
Votos em Branco - 2,02 %
Votos Nulos - 1,08 %
Fátima Amorim foi eleita presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira com 56,32%
