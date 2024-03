Cultura e Social

Jovens músicos ligados ao projeto Orquestra Geração vão apresentar-se a solo, no dia 23 de março pelas 16h00, com a Camerata Arquipélago na Aula Magna da Universidade dos Açores, dando testemunho do impacto positivo da educação pela arte na desconstrução dos paradigmas de exclusão e na construção de percursos de vida mais auspiciosos.