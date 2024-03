Paulo Rangel ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros no Governo de Montenegro

A proposta de nomeação de Paulo Rangel consta de uma nota publicada no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXIV Governo Constitucional entregue pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro.

Esta será a primeira experiência como ministro de Paulo Rangel, que, aos 56 anos, já foi líder parlamentar do PSD, candidato por duas vezes à presidência do partido e, entre 2004 e 2005, secretário de Estado Adjunto do ministro da Justiça, José Pedro Aguiar-Branco, durante os cerca de seis meses do Governo PSD/CDS-PP chefiado por Pedro Santana Lopes.

A tomada de posse do primeiro-ministro e dos ministros do XXIV Governo Constitucional irá decorrer na terça-feira pelas 18:00, no Palácio da Ajuda. Dois dias depois, no mesmo local e à mesma hora, tomarão posse os secretários de Estado.