Os “Nove Cantos” do João que regressou à Ilha

Viveu 19 anos em Setúbal, mas regressou aos Açores em 2019. A ligação à ilha Terceira nunca se perdeu e sente que a distância permite-lhe cantar sobre a insularidade com maior propriedade. Lúcia Moniz é uma das artistas convidadas do novo álbum “Nove Cantos” de João da Ilha. Músico atua este sábado, dia 6 de abril, no Lava Jazz, em Ponta Delgada