Nuno Borges revalida título no ‘challenger’ de Phoenix

Quinto cabeça de série do torneio que conquistou em 2023, o português, 60.º do ranking mundial, derrotou o antigo número seis mundial, atualmente em 154.º, por 7-5 e 7-6 (7-4), em uma hora e 58 minutos.

Ao longo da semana, Borges apenas cedeu um set, nas meias-finais frente ao francês Luka van Assche, num encontro em que denotou alguns problemas físicos.

De resto, o número um luso bateu os franceses Alexandre Muller e Benoît Paire, que desistiu, e o australiano Thanasi Kokkinakis.

Na final, Borges até entrou mal no encontro, ao ver o seu serviço quebrado logo no primeiro jogo, mas conseguiu o 'break' duas vezes para vencer o parcial.

No segundo set, o português chegou a estar a servir para vencer o encontro, com 5-4 no marcador, mas permitiu que o italiano, a regressar à competição após uma lesão no Open dos Estados Unidos de 2023, fizesse o 'break'.

Antes do 'tie break' decisivo, Nuno Borges ainda dispôs de dois pontos de encontro no serviço do Berrettini, confirmando o triunfo ao terceiro 'match point'.

Após o encontro, o italiano deixou elogios a Nuno Borges, considerando que "tem um grande futuro pela frente".

Este foi a sexta vitória do maiato em torneios da categoria 'challenger', na sua primeira final de 2024, num ano em que se tornou o primeiro de Portugal a chegar à quarta ronda de um torneio Grand Slam, no Open da Austrália, tendo então entrado no top 50 mundial.