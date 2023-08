Novo documentário mostra a história das festas açorianas na Califórnia

O trabalho, que incluiu tanto imagens históricas como festas e entrevistas recentes, foi realizado pelo Instituto Português Além-Fronteiras (PBBI, na sigla inglesa) com o apoio da FLAD – Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.“É uma peça documental sobre o que é uma festa e porque se fazem na Califórnia”, disse à Lusa Diniz Borges, presidente do PBBI.“A essência é apresentar um documento não só da comunidade em geral mas, de uma forma específica, para os lusodescendentes que muitas vezes vão mas não sabem o que é uma Festa do Espírito Santo na Califórnia”.O PBBI, em parceria com o Departamento de Media, Comunicação e Jornalismo da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, pretende levar o documentário a vários festivais de curtas-metragens, motivo pelo qual o trabalho tem 20 minutos.“Com a particularidade de ser uma tradição já com cem anos na Califórnia, queríamos muito concorrer a vários festivais para dar alguma projeção a esta tradição”, explicou o responsável.“Festa: A History of Central California’s Azorean Celebrations” (Festa: Uma História das Celebrações Açorianas no Centro da Califórnia) oferece um retrato abrangente de como a comunidade luso-americana nesta região tem celebrado crenças e costumes.Incluiu 15 entrevistas com luso-americanos ligados à celebração e imagens de uma festa captada na pequena cidade de Selma, a cerca de 30 quilómetros de Fresno, onde a tradição já é centenária.“É uma comunidade muito antiga. Praticamente todas as pessoas envolvidas na Festa do Espírito Santo de Selma são de segunda e terceira geração”, explicou Diniz Borges. “Há pouquíssimos emigrantes”.Foi por isso que a equipa escolheu este salão português e a sua festa.“A intenção era tentar dizer que, apesar de termos preocupações sobre como passar isto às novas gerações, as festas realmente têm passado”, indicou o professor. “Na Festa de Selma são todos filhos, netos ou bisnetos de emigrantes”.As imagens foram captadas entre 2021 e 2022, com entrevistas a diversas personalidades da comunidade. Há uma senhora que confeciona as capas das rainhas, dois cozinheiros das sopas do Espírito Santo e três ex-rainhas de várias gerações. Há também imagens de festas em Tulare, Hanford, Chowchilla e Turlock.“É um documentário de 20 minutos que conta como a festa começa e como acaba”, resumiu Diniz Borges.A estreia no museu, situado em Hanford, está inserida numa exposição que ao longo deste ano vem destacando a presença portuguesa no centro da Califórnia. Começou com uma primeira parte sobre os pioneiros no condado de Kings, dedicou-se agora às festas e tradições populares, e terá uma terceira parte em setembro sobre os portugueses ligados à indústria agropecuária.“O museu tem feito um trabalho fenomenal com esta exposição sobre os portugueses naquela zona”, frisou o presidente do PBBI.Após a estreia, o instituto vai exibir o documentário num evento marcado para o final de setembro no Salão do Espírito Santo em Selma. A partir de 01 de outubro, estará disponível ao público através do site do PBBI, nos canais de acesso público em Fresno e no YouTube.