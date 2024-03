Nove recintos desportivos em Ponta Delgada com DAE

Um total de nove equipamentos desportivos municipais estão dotados de desfibrilhadores automáticos externos (DAE), revelou a Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD).



O anúncio foi feito pelo presidente da maior autarquia da Região, no decorrer da entrega simbólica de um desfibrilhador no Pavilhão Multiúsos de Santo António.



“A Câmara Municipal de Ponta Delgada, no sentido de garantir o socorro dos munícipes e visitantes, é a primeira autarquia da Região Autónoma dos Açores a investir na instalação e disponibilização de desfibrilhadores automáticos externos em espaços públicos da cidade e em todos os seus recintos desportivos municipais”, afirmou na ocasião Pedro Nascimento Cabral, citado em comunicado da edilidade.



De acordo com a autarquia, os espaços que estão equipados com DAE no concelho são o Campo de Futebol dos Arrifes, o Campo de Futebol das Figueiras, o Pavilhão Multiúsos dos Remédios, o Pavilhão Multiúsos de Santo António, o Pavilhão Multiúsos de São Vicente de Ferreira, o Pavilhão da Candelária, o Pavilhão da Fajã de Baixo, o Galpão da Praia do Pópulo e a Sede da Associação AIKIDO dos Açores.

Para Pedro Nascimento Cabral, a colocação de DAE nos equipamentos desportivos municipais é uma iniciativa que “faz parte de um conjunto de investimentos pela saúde, que também será estendido às nossas Juntas de Freguesia. Este é um equipamento que traz vantagens do ponto de vista do socorro imediato e apesar da sua enorme relevância para o bem social, a nossa esperança é que nunca tenha de ser utilizado, pois é sinal de que não houve nenhuma emergência médica”, sublinhou na ocasião o autarca de Ponta Delgada.



Recorde-se que o ano passado a CMPD instalou três desfibrilhadores automáticos externos, em três cabines de via pública que incluíam também um kit de assistência imediata ao socorro, na Avenida Infante D. Henrique, na Avenida Roberto Ivens e junto ao Clube Naval de Ponta Delgada.