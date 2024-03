IPMA prevê chuva, vento, neve e agitação marítima forte este fim de semana

"Até ao domingo de Páscoa, dia 31 [de março], a precipitação continuará a ocorrer, diminuindo de intensidade e de frequência na região Sul a partir da tarde de domingo", refere o IPMA, num comunicado hoje divulgado.

"Esta precipitação pode ser acompanhada de trovoada e queda de granizo, com maior probabilidade no dia 30", ou seja, no sábado.

O IPMA prevê queda de neve nas serras da região Norte e na Serra da Estrela.

"O vento será de oeste ou sudoeste, soprando por vezes forte no litoral e terras altas, em especial a partir da tarde de sábado, com rajadas até 65 quilómetros/hora e 75quilómetros/hora respetivamente", adianta o instituto.

Os valores de temperatura mínima "vão variar, de um modo geral, entre 6ºC e 11°C, sendo entre -3ºC e 6°C no interior Norte e Centro", sendo que a temperatura máxima vai oscilar entre 11ºC e 17°C, "sendo inferior a 10°C em alguns locais do interior Centro".

Na costa ocidental registar-se-á agitação marítima forte, "com ondas de noroeste com quatro a cinco metros", que "começará a diminuir gradualmente a partir da manhã de dia 30, mantendo-se ainda ondas de oeste ou noroeste com 3 a 3,5 metros até ao fim do dia 31, domingo de Páscoa".

O IPMA recorda que o estado do tempo em Portugal continental "continua a ser influenciado por ondulações frontais associadas a uma vasta região depressionária que se estende desde a Islândia até à região da Madeira, cujo um dos núcleos foi a depressão Nelson que, entretanto, se deslocou para nordeste".