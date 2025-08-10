Incêndios: Mais de 1.000 operacionais em quatro grandes incêndios em Portugal continental

“As ocorrências mais significativas em curso a esta hora são: Sirarelhos, em Vila Real, Alvadia, em Ribeira de Pena (distrito de Vila Real); Frexes e Torres, em Trancoso (Guarda) e Pereira, na Covilhã (Castelo Branco)”, anunciou Mário Silvestre.



Estes incêndios, continuou, mobilizam 1.245 operacionais, 392 veículos e 19 meios aéreos de ataque ampliado.



O comandante falava pelas 19:00 de hoje, para fazer um ponto de situação das ocorrências no país, com principal incidência nestes quatro incêndios que ocorrem no norte de Portugal.



O incêndio em Trancoso resulta de uma reativação ocorrida hoje cerca das 12:00 devido ao vento forte e combustível seco, uma vez que o alerta aconteceu pelas 17:21 de sábado e na manhã de hoje o fogo chegou a estar em resolução.



Segundo Mário Silvestre, tendo em conta a rotação do vento, nas próximas horas o incêndio “irá na direção das aldeias de Moreira do Rei, Golfar e Souto Maior, havendo já preocupação e informação ao dispositivo, que já toma as diligências necessárias”.



“No último levantamento que fizemos, pelas 15:00, a área ardida deste incêndio era de 3.700 hectares, com um perímetro de cerca de 15 quilómetros”, informou o comandante nacional da ANEPC.



Mário Silvestre disse que é esperada uma “perda de intensidade durante a noite e com uma janela de oportunidade para combater o incêndio entre as 00:00 e as 08:00, com o aumento da humidade e a diminuição da velocidade do vento”.



“E com o decréscimo da altura da camada limite irá permitir-nos, durante a noite, ter trabalho efetivo no incêndio, ou seja, começarmos a combater este incêndio”, assumiu o comandante.



Neste incêndio do distrito da Guarda, a Câmara Municipal de Trancoso ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.



“Ao dia de hoje tivemos ainda quatro operacionais assistidos e também quatro transportados a uma unidade hospitalar, felizmente, nenhum deles com problemas graves, com ferimentos ligeiros e já em casa. Houve também um civil que foi assistido”, contabilizou Mário Silvestre.



À mesma hora, havia outras 47 ocorrências no país em resolução, conclusão e vigilância que empenham 1.002 operacionais, apoiados por 297 veículos e oito meios aéreos.



O comandante recordou ainda que no dia de hoje a região de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo está com alerta de nível três, enquanto a região Norte, Centro e Algarve estão em nível quatro.



A situação de alerta mantém-se até quarta-feira, dia 13 de agosto.

