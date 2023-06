Governo dos Açores quer mais açorianos nos cargos públicos da Califórnia

Artur Lima, citado numa nota de imprensa hoje divulgada, sublinhou “a importância de ter mais californianos de ascendência açoriana eleitos para diferentes cargos públicos” no maior estado da costa oeste norte-americana, num encontro realizado na quinta-feira com meia centena de eleitos e líderes comunitários, promovido pela California Portuguese American Coalition, na capital estadual de Sacramento.

Estima-se em 1,5 milhões o número de açorianos e descendentes residentes nos Estados Unidos.

Artur Lima sublinhou a relevância da comunidade açoriana na Califórnia, “a maior dos Estados Unidos”, uma vez que “mais de 90% dos 350.000 californianos que se identificam como portugueses têm raízes nos Açores”.

O governante desejou que “mais eleitos de ascendência açoriana possam desenvolver contactos regulares com os Açores, construindo novas pontes entre a Região Autónoma e o estado da Califórnia”.

No seu entender, é preciso dar “maior sentido prático” à resolução de 2002 que definiu a Califórnia como estado-irmão dos Açores, “desenvolvendo novas formas de cooperação em áreas como a tecnologia, energia sustentável, turismo e afinidades culturais”.

O vice-presidente destacou também a importância estratégica que os Açores têm para os Estados Unidos da América, em particular com a base das Lajes, na ilha Terceira.

Na quinta-feira o estado da Califórnia aprovou uma resolução que define o dia 29 de maio como Dia dos Açores.

O documento, que reconhece o contributo dos açorianos para o desenvolvimento estadual, foi aprovado por unanimidade em duas sessões realizadas pela Assembleia Legislativa e pelo Senado, no Califórnia State Capitol, em Sacramento.

“Esta foi a primeira vez que as duas câmaras legislativas do estado da Califórnia, que representam 40 milhões de habitantes, aprovaram uma iniciativa relacionada com os Açores na presença de um membro do Governo Regional”, refere outra nota divulgada pelo executivo regional.

O senador Henry Stern e a deputada Cecília Aguiar-Curry, de ascendência açoriana, foram os dois proponentes da resolução.

Os primeiros colonos portugueses, recorda o Governo Regional, foram dos Açores para a Califórnia no início do século XIX, mas as duas grandes vagas de imigrantes açorianos ocorreram na entrada do século XX e entre 1958 e 1976, “cada uma contribuindo substancialmente para estabelecer operações agrícolas, especialmente laticínios, gado, hortaliças, fazendas de frutas e a indústria de atum no sul do estado”.