Finanças a trabalhar para repor funcionamento do Portal das Finanças 'em breve'

No próximo dia 27 de janeiro, às 18h30, no Teatro Micaelense, no âmbito das comemorações do centenário do nascimento de Margarida Magalhães Sousa, o Conservatório Regional de Ponta Delgada apresenta o livro “Sempre presente, mesmo ausente. Margarida Magalhães Sousa (1921-1993) - Uma Pianista Açoriana”.