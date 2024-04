Filme ‘Clandestina’ exibido sábado na Lagoa

Conforme refere uma nota de imprensa, a exibição deste filme acontece no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril no concelho da Lagoa.

O filme ‘Clandestina’ é baseado no livro ‘Memórias de uma falsificadora - A Luta na Clandestinidade pela Liberdade em Portugal’, de Margarida Tengarrinha e pretende dar a conhecer a resistência ao regime fascista do Estado Novo, a partir da experiência narrada de uma jovem artista que mergulha na rede clandestina do Partido Comunista Português.



A realizadora Maria Mire vai estar presente e disponível para falar sobre o filme após a sua exibição.