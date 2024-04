Dança é destaque na programação do Teatro Micaelense entre maio e julho

Na dança destaca-se o espetáculo “Jubileu”, da “estrela da dança flamenca atual” Miguel Fernández Rivas, conhecido internacionalmente como El Yiyo, no dia 08 de junho, que atua no âmbito da segunda edição do “Açores@Flamencos”.

Pelo palco do Teatro Micaelense também passam os espetáculos de dança “Éter” (parceria do Estúdio 13 e do Conservatório Regional de Ponta Delgada, no dia 25 de maio, que coloca em palco cerca de uma centena de alunos de dança e música), “Recomeços” (de Ana Cosme, dia 22 de junho, com 90 alunos, com idades entre os 4 e os 19 anos) e “Once Upon a Time” (pelo Ginásio Corpore, dia 07 de julho, com cerca de 200 ginastas e bailarinos dos 3 aos 25 anos).

Na música, destacam-se os concertos de primavera “À Memória de Camões” (Coral de São José e Arquipélago Cromático, 18 de maio) e de laureados do Concurso Margarida Magalhães Sousa (28 de junho).

A programação do teatro de Ponta Delgada para os meses de maio, junho e julho também inclui, entre outros momentos, os espetáculos de comédia “Pata de Ganso”, por Pedro Teixeira da Mota (03 de maio), e “Pijaminha de Cenas", com interpretação de Ana Garcia Martins e David Cristina (29 de junho).

No dia 18 de maio, entre as 10:00 e as 16:30 locais, o equipamento cultural acolhe a conferência “Azores Spiritual Summit”, organizada por Maria Amélia Lopes.

Segundo a responsável, que marcou presença na conferência de imprensa de apresentação da programação do Teatro Micaelense, a cimeira contará com pensadores, cientistas e investigadores das áreas da ciência, da espiritualidade e da política, que ajudarão a enquadrar o Homem na atualidade: “Vamos analisar o que se passa ao nosso redor”.

Na vertente do cinema, a agenda cultural inclui, no dia 15 de maio, uma sessão dupla com os filmes de Margarida Gil “Perdida Mente” e “Cavaleiro Vento”.

Serão ainda realizadas várias atividades pelo serviço educativo, como oficinas de expressão plástica, corporal, artes circenses e expressão musical.

O diretor de produção, Filipe Branco, afirmou hoje na apresentação da programação da instituição para os meses de maio, junho e julho, que a mesma é variada e apresenta “uma forte aposta na dança”.

A programação é “para os vários tipos de público” e pretende chegar às várias gerações, “independentemente da sua idade e da sua classe social”.

A presidente do conselho de administração da instituição, Maria José Duarte, lembrou que a programação inclui espetáculos com artistas locais, nacionais e estrangeiros.

“Como já tem sido usual, a programação do Teatro Micaelense é uma programação diversificada, com qualidade, e que abrange as várias faixas etárias do nosso público”, disse.