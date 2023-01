Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo pede mitigação do aumento do preço da energia

“Não se entende que sejam as empresas, as únicas entidades geradoras de riqueza na economia e, como tal, na Região, a arcar com os custos das subidas dos preços da energia, quando o consumidor final apenas vê o seu preço aumentado em 1,3%”, avança a associação empresarial das ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, em comunicado de imprensa.

Segundo a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, os preços da eletricidade em baixa tensão normal, destinada a consumidores domésticos, registaram, em janeiro, um aumento de 1,3%, enquanto os preços de baixa tensão especial, para comércio, serviços e pequena indústria verificaram um aumento de 50%.

Já a média tensão, destinada a grandes clientes com posto de transformação próprio, teve um aumento de preços superior a 50%.

Os empresários reivindicam que o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) adote “medidas mitigadoras de apoio às empresas, que sejam de fácil acesso e com efeitos imediatos, como medidas de apoio a fundo perdido que suportem o aumento dos custos operacionais, como os custos energéticos”.

Pedem ainda “uma medida semelhante ao programa de manutenção de emprego, para reembolsar as empresas que recorrem à recém-criada Linha de Apoio ao Aumento de Custos de Produção”.

A CCAH defende também a “abertura urgente de candidaturas a projetos de eficiência energética, com generosas taxas a fundo perdido, de fácil acesso a todas as empresas dos Açores,” e a “análise célere das candidaturas ao SOLENERGE [programa de apoio à aquisição de sistemas solares fotovoltaicos] e respetivo pagamento do incentivo aprovado”.

“As empresas açorianas estão sufocadas em despesa, nomeadamente aumentos do salário mínimo, que a região tem um acréscimo de 5% relativamente ao continente. De forma a evitar falências, em larga escala, urge colocar as medidas propostas por esta câmara ao serviço das empresas com total urgência, ou seja, no espaço máximo de dois meses”, salienta a associação empresarial.

Os empresários apelam ainda ao Governo Regional para que faça uma “reanálise séria e profunda ao modelo de regulação de preços de energia”, alegando que o sistema atual “não protege o tecido empresarial, gerador de riqueza à economia dos Açores, apenas protege o consumidor final”.

“Urge alterar processos de cálculo das tarifas para os Açores, colocando tetos mínimos e máximos para evitar subidas de preços como estas que estão a acontecer”, frisam.

Segundo a associação empresarial, o “aumento colossal” dos preços da energia elétrica para as empresas nos Açores resulta dos cálculos para a convergência de preços médicos entre Portugal continental e a região.

Enquanto no continente, o aumento do preço da energia se iniciou em 2021, devido à subida do custo das matérias-primas energéticas, nos Açores “tal não aconteceu de imediato”, porque “todas as tarifas são reguladas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE)” e porque “para a ERSE poder calcular o preço médio de energia elétrica para a Região Autónoma dos Açores, terá de esperar que chegue o final do ano para apurar qual foi o preço médio no continente”.

Também a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD) e a Federação Agrícola dos Açores (FAA) já tinham manifestado, em dezembro, preocupação com o aumento do custo da eletricidade na região, apelando ao executivo açoriano para que adotasse medidas mitigadores.