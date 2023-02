Arquipélago com programação no feminino em fevereiro

Susana Aleixo Lopes, artista açoriana, inaugurará na sala 3, no dia 12 às 16h00, “Whether There Be Shine or Gloom” (título inspirado num poema de John Keats), a sua primeira exposição individual numa instituição. Os novos trabalhos, essencialmente escultóricos, cruzam meteorologia com estados emocionais e mesmo mentais, numa tentativa de criar imagens que simbioticamente integram o corpo humano e o natural.



Também no dia 12, às 18h00, realizar-se-á a apresentação da peça “Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa” de e com Sara Barros Leitão. Esta peça tem o seu título roubado clandestinamente a um texto do livro “Novas Cartas Portuguesas” e centra-se no trabalho das mulheres, muitas vezes invisível, e que muda o mundo. A peça, com uma enorme circulação nacional, chega finalmente a São Miguel.



Nos dias 24 e 25, acontecerá “Prolífica – 1º Festival Comunidade Compositoras Açores”, promovida pela recém-criada associação "Prolíficas" cujo principal objetivo é impulsionar a representatividade de mulheres compositoras através da realização de eventos, da edição fonográfica e de partituras, de diálogos interdisciplinares com diferentes áreas artísticas e do saber. O dia 24 é exclusivamente dedicado a escolas, com a peça musical “A ilha que nunca parava de andar”, seguido da oficina “Bemóis e outros Bicharocos”. Já no dia 25, a partir das 15h00, vários espaços do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas serão palco para a apresentação das obras das compositoras que compõem “Prolíficas” (Sara Ross, Ana Paula Andrade, Ângela da Ponte, Sara Cruz, Katerina L’dokova).



O último domingo do mês, a 26 de fevereiro pelas 15h00, trará uma visita guiada à exposição “Whether There Be Shine or Gloom” com a presença da artista.



Continua patente a exposição “Confissões de uma baptizada” de Carla Filipe.