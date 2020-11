Continuamos à Descoberta...

É com um sentido de equipa e com uma responsabilidade acrescida que os alunos do curso profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos desenvolvem um produto que irá servir os alunos do 8º ano de escolaridade na aprendizagem da história da descoberta e povoamento dos Açores. Entramos em mais um ano letivo e deparo-me com um grande desafio, são 6 os alunos que chegaram ao 12º ano do curso suprarreferido e perdemos uma das equipas que foi essencial no desenvolvimento dos primeiros passos do videojogo – criador de personagens. Além disso tivemos as limitações inerentes à pandemia que reduziu a produção de atividade relativa ao projeto em cerca de 80% no ano transato. Mas nem tudo são más notícias, alguns dos alunos do ano passado ofereceram-se para apoiar e continuar a desenvolver o videojogo, contamos com a nova turma do 10º ano de artes visuais para o desenvolvimento do design gráfico e temos 6 novos alunos muito empenhados em levar o videojogo a bom porto. Deste modo a equipa deste ano fica então definida com três modeladores 3D - Jéssica Cabral, Magno Subica e Pedro Matos; seis gestores da plataforma (programação, animação, personagens e objetos) - Alexandre Frias, Henrique Pacheco, João Linhares, João Medeiros, Leandro Bolarinho e Rodrigo Furtado; um designer, Ivo Cordeiro e os dez alunos da turma G do 10º ano do curso científico humanístico de Artes Visuais da Escola Secundária de Lagoa.

Brevemente mostraremos uma galeria com outros cenários deste jogo.

José Paulo Silva

Coordenador do Projeto