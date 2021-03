Concurso Culinário Olivier Roellinger - preservação dos recursos oceânicos: novo apuramento da EFTH

Os recursos marinhos estão a esgotar-se, enquanto os peixes e mariscos continuam a atrair cada vez mais consumidores. É para educar as futuras gerações de chefs e jovens profissionais para a fragilidade dos recursos pesqueiros e o papel que podem desempenhar no setor (pesca e aquicultura) que o concurso Olivier Roellinger foi criado pela SeaWeb Europe, a escola FERRANDI Paris em parceria com a escola de restauração de Dinard e a associação Relais & Chateaux.

O concurso Olivier Roellinger pretende reunir jovens chefs e futuros profissionais do sector da restauração e encorajá-los a promover espécies sustentáveis. O objetivo desta competição é principalmente permitir que os profissionais considerem questões ambientais e sociais e torná-los, em simultâneo, conscientes do papel que podem desempenhar na preservação dos recursos oceânicos.

A Escola de Formação Turística e Hoteleira tem vindo a participar neste Concurso desde a sua 1ª edição, realizada em 2016, na categoria "Alunos e aprendizes com menos de 25 anos, formandos ou ex-formandos de uma escola profissional de restauração", dos seguintes países europeus: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, tendo alcançado, até à presente data, os seguintes resultados: em 2016 , o 1º lugar na categoria de estudantes dos países do Sul da Europa; em 2017, o 2º lugar na categoria de estudantes dos países do Sul da Europa; em 2018, o 1º lugar na categoria de estudantes dos países do Sul da Europa; em 2019, o 2º lugar na categoria de estudantes dos países do Sul da Europa; em 2020, teve um formando apurado, mas a competição foi cancelada devido à pandemia.

É com muito agrado e entusiasmo que a EFTH recebeu a notícia do apuramento para a final da Edição Roellinger 2021, que irá decorrer nos dias 09 e 10 do próximo mês de setembro, na Grécia, fazendo-se representar por dois formandos: Nuno Travassos, finalista do curso de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, e Ricardo Carreiro, formando do 2º ano do curso de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria. A EFTH felicita-os por este apuramento, desejando-lhes boa sorte em setembro. A escola está muito orgulhosa do trabalho desenvolvido por todos os formandos que se candidataram a mais esta edição.