Dia dos Namorados com Artes e Ofícos sustentáveis

I Semana de Melhor Educação, Melhor Cidadania

O Colégio do Castanheiro orgulha-se de estar sempre à frente do seu tempo e olhar para o futuro em ombros de gigantes, por isso, a nível regional, somos pioneiros na organização semestral. Esta mudança acontece no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) e permitiu-nos fazer algumas modificações em benefício do percurso escolar e pessoal dos nossos alunos, para além de nos permitir a reflexão sobre as nossas práticas letivas nos momentos de pausa de Natal e Páscoa.