Zelensky discursa de surpresa para população em Vilnius

Volodymyr Zelensky discursou em ucraniano depois de acabar a conferência de imprensa do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, na qual foi anunciado que a adesão da Ucrânia não tem calendário previsto e que só vai acontecer com a concordância de todos os Estados-membros e quando estiverem reunidas as condições.

Zelensky apareceu ladeado pelo Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, e foi aplaudido pela multidão, que entre bandeiras às costas ou empunhadas ao vento "pintou" a praça com as cores azul e amarela, da bandeira da Ucrânia.

A adesão da Ucrânia tornará a Aliança Atlântica "mais forte", disse o líder ucraniano.

"A NATO dará segurança à Ucrânia. A Ucrânia tornará a NATO mais forte", insistiu Zelensky antes de participar, com o seu homólogo lituano, numa cerimónia de hasteamento de uma bandeira ucraniana trazida de Bakhmut.

Bakhmut, na província de Donetsk (leste da Ucrânia), é cenário da mais longa e sangrenta batalha desde a invasão russa, que perdura desde agosto do ano passado com elevadas baixas de parte a parte, e que as forças de Kiev tentam agora recuperar no âmbito da contraofensiva em curso, depois de a cidade ter sido tomada pelo grupo de mercenários Wagner no final de maio.

Do palco montado na praça da capital lituana, Zelensky indicou que está em Vilnius "com confiança nos parceiros da NATO", organização que, disse, "não se curvará a nenhum agressor”.

“A Rússia nunca mais atacará os países bálticos, nunca mais marchará sobre Praga ou atacará a Finlândia, não voltará a ocupar a Europa”, proclamou o governante.

O discurso, de grande carga emocional, foi acompanhado pelo hino ucraniano, entre os aplausos da plateia a cada uma das frases do líder ucraniano, que foram traduzidas por um intérprete.

A intervenção do dirigente ucraniano ocorreu poucas horas depois de chegar à capital lituana, onde se prevê que participe hoje à noite no jantar oferecido pelo Presidente do país báltico, Gitanas Nauseda, aos dirigentes da NATO e países convidados.

A intervenção de Zelensky coincidiu com a apresentação pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, da declaração acordada entre os membros da Aliança Atlântica, esperando-se que na quarta-feira seja formado o chamado Conselho NATO-Ucrânia, com a colaboração do líder ucraniano.

O texto deixa explícito que os líderes da NATO convidarão a Ucrânia a tornar-se membro da organização quando os aliados concordarem e quando o país cumprir as condições, anunciou Stoltenberg, na capital da Lituânia, um país que, como o resto dos Estados bálticos e a Polónia, representam a linha de máxima de solidariedade com a Ucrânia entre os aliados europeus contra a agressão russa.

Pelas ruas de Vilnius agitam-se bandeiras e outros símbolos ucranianos, enquanto nos autocarros se leem mensagens a favor do fornecimento de armas e combatentes à Ucrânia ou da plena integração do país na NATO, misturadas com outras de aberta hostilidade à Rússia e ao seu Presidente, Vladimir Putin.

Zelensky chegou à capital lituana a bordo de um avião colocado à disposição do líder ucraniano pelo Governo polaco, segundo fontes presidenciais ucranianas.

O líder ucraniano deslocou-se depois para o centro da cidade numa viatura oficial, enquanto os meios de comunicação lituanos divulgavam as primeiras imagens de Zelensky, com a sua habitual camisola verde militar e a acenar à multidão.

A Ucrânia foi impedida de operar voos no seu território desde o início da invasão militar russa, em 24 de fevereiro do ano passado, forçando a liderança ucraniana a se deslocar regularmente de comboio para a Polónia antes de tomarem voos para os seus destinos no estrangeiro e o mesmo acontece com os dignitários internacionais que fazem o caminho inverso quando visitam Kiev.

Zelensky intervirá na quarta-feira no Conselho NATO-Ucrânia perante os 31 líderes dos Estados-membros da Aliança Atlântica, mais a Suécia, país que ainda não completou o processo de integração na Aliança, mas que recebeu já o apoio da Turquia que, juntamente com a Hungria, ameaçavam usar o seu poder de veto para impedir a adesão de Estocolmo.

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksi Reznikov, participou hoje nos encontros de trabalho.