UE condena "decisão cínica" do Kremlin de suspender acordo dos cereais

“Condeno veementemente a decisão cínica da Rússia de acabar com a Iniciativa dos Cereais do Mar Nego, apesar dos esforços das Nações Unidas e da Turquia”, escreveu Ursula von der Leyen na rede social Twitter, pouco depois de o Kremlin anunciar a suspensão do acordo, que vigorou até domingo.

“A UE está a trabalhar para assegurar a segurança alimentar para os mais vulneráveis no mundo e os corredores solidários europeus continuarão a levar produtos agroalimentares para fora da Ucrânia e para os mercados globais”, completou a presidente da Comissão.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, anunciou hoje a suspensão deste acordo argumentando que os compromissos assumidos em relação à parte russa não foram cumpridos.