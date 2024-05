Iniciada a remodelação do Campo de São Roque

A empreitada visa a substituição do relvado sintético, da iluminação, da rede de abastecimento de água, dos bancos de suplentes, da vedação, bem como dos sistemas de drenagem e rega.

“Este é um dia muito importante para nós porque representa o honrar da palavra dada. Com sentido de compromisso decidimos financiar esta obra e, agora, é com grande satisfação que a vemos arrancar”, afirmou o autarca, citado em nota de imprensa.



Para Nascimento Cabral, a política desportiva implementada “tem assentado na premissa de melhorar os nossos equipamentos desportivos, enquanto trabalhamos de forma próxima com os clubes”. Recorde-se que, “em resultado de uma política desportiva descentralizadora e eclética”, a autarquia vai investir 750 mil euros na empreitada de substituição do Campo de Jogos das Figueiras, em Santo António, e anunciou um apoio de 150 mil euros para a construção de coberturas em três campos do Clube de Ténis de São Miguel, na Fajã de Cima.

Além disso, a CMPD já procedeu à modernização de infraestruturas e do sistema de iluminação do Estádio Municipal Jácome Correia e do Campo de Jogos do Águia dos Arrifes, num investimento global de 180 mil euros.



Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, investimentos desta natureza “vêm dignificar e valorizar o trabalho dos dirigentes, técnicos e atletas dos nossos clubes”, ao mesmo tempo que “contribuem para chamar mais jovens para a prática do desporto”.