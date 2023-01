Ruben Bettencourt dá concerto hoje na Igreja do Colégio

O músico açoriano Ruben Bettencourt realiza um concerto hoje na Igreja do Colégio, em Ponta Delgada, às 21h00, inserido numa tournée de nove concertos, em nove ilhas, em nove meses, denominada “Pentalogia nos Açores”.

Esta é uma iniciativa, ligada à família e ao divino, que surge alinhada e em sequência de “Pentalogia à Volta do Mundo”, que está a ser executada pelo músico profissional desde 2021. “Pentalogia à Volta do Mundo” é um megaprojeto inspirado pelo romance “À Volta do Mundo em 80 dias”, de Júlio Verne, que levará o músico açoriano a executar “50 concertos, com 50 orquestras, em 50 países numa Volta Ao Mundo em 80 dias” a contar para os Recordes do Guinness.







“O projeto da Pentalogia nos Açores é um dos dezanove projetos que decorrem no espaço de uma década”, salienta Ruben Bettencourt em declarações a este jornal, referindo que o concerto que se realiza hoje é o terceiro da tournée regional.





Pentalogia nos Açores surge ligada a dois trabalhos discográficos na homenagem das suas origens. De títulos “Smoke of Love” e “Diálogos entre Pai e Filho”, o primeiro, de homenagem à sua mãe, assenta no idealismo da obra de “Romeu e Julieta” de William Shakespeare fomentado pelo conceito do Amor, e o último, de homenagem ao seu pai, no centralismo numérico-lógico-simbólico ao “Pai todo o Poderoso” (Papa). “A Pentalogia nos Açores surge porque temos três figurações divinas nos Açores enquanto ilhas - Santa Maria, São Miguel e São Jorge”, acentua.





Sobre o concerto desta noite na Igreja do Colégio, o público poderá apreciar a obra que dá título ao primeiro disco, “Lift Up Your Eyes”, mas também algum repertório espanhol. “Portanto, combinará com esta grande obra centrada nesta ideologia que está representada para os efeitos deste divino (...) e é uma obra que certamente todo o público poderá presenciar e vai gostar com certeza porque é uma obra muito bonita”, ressalvou.





Ruben Bettencourt nasceu em 1988, em Angra do Heroísmo, tendo iniciado os estudos musicais aos 6 anos com o professor açoriano Victor Castro, em aulas particulares inicialmente, prosseguindo os estudos no Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, onde obteve 19 valores na vertente da Guitarra Clássica.





Já se apresentou em público nos Açores, no Continente, Itália, Alemanha, Polónia, Espanha, Holanda, Sérvia e Croácia.





Entre os eventos a nível nacional e internacional, Ruben Bettencourt foi convidado a dar concertos a solo e classes de aperfeiçoamento em vários festivais.