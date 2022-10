Rotary de Club de Ponta Delgada doa aparelho de rastreio auditivo

Este aparelho permite o rastreio auditivo universal, tendo a capacidade de detetar a surdez em recém-nascidos até ao primeiro mês de vida, o que permite começar desde logo a reabilitação destas crianças.



Esta oferta integra um projeto do Rotary Club de Ponta Delgada que contou com as parcerias da Fundação Rotária Portuguesa, do Rotary Club de Fall River e a colaboração do GAP - Grupo de Amigos da Pediatria.

Denominado “Ver e ouvir bem para melhor aprender”, este projeto nasceu de um pedido da EBI de Capelas para as áreas da audição, da visão e da saúde mental.

Ainda no âmbito deste projeto o Rotary Club de Ponta Delgada doou óculos a várias crianças após consultas com médico especialista.

Uma vez que das crianças identificadas para rastreio auditivo não foi detetada nenhuma carência, o Clube juntamente com os outros parceiros decidiu oferecer um aparelho de rastreio auditivo ao Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Divino Espírito Santo.