Rede hidrográfica dos Açores alvo de 2 ME de investimento

O secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, referiu, em nota de imprensa, que o investimento avança em 2024, sendo que a verba de dois milhões de euros visa “capacitar a administração pública regional com equipamentos adequados para intervenção na rede hidrográfica da região".

A rede hidrográfica abrange cerca de 7.200 quilómetros de linhas de água e mais de 700 bacias hidrográficas.

Alonso Miguel considerou que se está perante “um investimento sem precedentes que irá permitir munir os serviços com competência nesta matéria, designadamente os serviços operacionais da Direção Regional do Ordenamento do Território e Recursos Hídricos e os Serviços de Ambiente e Alterações Climáticas de ilha”.

Estes serão dotados de maquinaria e equipamentos “fundamentais, quer para uma intervenção preventiva na limpeza, desassoreamento e manutenção das ribeiras e bacias de retenção, quer para aumentar a capacidade de resposta em caso de ocorrências que provoquem galgamentos e inundações”, salvaguardou o governante.

O titular da pasta do Ambiente referiu que “os efeitos das alterações climáticas já se têm feito sentir de forma evidente nos Açores, nomeadamente através de eventos climatéricos extremos, que deixam grandes rastros de destruição e prejuízos socioeconómicos”.

O governante exemplificou com o furacão Lorenzo, com as depressões Efrain e Óscar, bem como “com as intempéries verificadas recentemente um pouco por todas as ilhas, como aquelas que atingiram a ilha de São Miguel e que afetaram severamente várias freguesias”.

De acordo com Alonso Miguel, “infelizmente, sabe-se já que a tendência futura será para que este tipo de fenómenos ocorra de modo cada vez mais frequente e intenso”, daí que “é, por isso, fundamental preparar a região para a mitigação das alterações climáticas”.

“Mas, sobretudo, para a sua adaptação a esta nova realidade, sendo que, neste contexto, o Governo Regional tem trabalhado afincadamente num vasto conjunto de iniciativas”, ressalvou.

“Esta é uma medida essencial para capacitar a administração pública nesta matéria, mas também fundamental para ultrapassar o estado de absoluta degradação e abandono a que os sucessivos executivos socialistas conduziram o parque de máquinas e equipamentos da região, durante 24 anos de governação”, disse.

Alonso Miguel anunciou, por outro lado, que “neste momento estão em fase de conclusão os procedimentos para contratação de mais 18 operacionais para a intervenção em linhas de água, no âmbito do Programa Life IP Climaz, bem como para reforço do corpo de vigilantes da natureza da região, com mais 12 efetivos, aumentando assim substancialmente a capacidade de vigilância e fiscalização da rede hidrográfica dos Açores".