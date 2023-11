Ponta Delgada assinala a 1 de dezembro dia da Restauração da Independência Nacional

No âmbito desta efeméride, pelas 10:15 locais (11:15 em Lisboa) haverá o hastear das Bandeiras, seguindo-se, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma sessão solene histórico-cultural, onde será abordado o tema “Os Dilemas da Hora que Passa e as Escolhas Difíceis do País” pelo orador Arnaldo Monteiro Madureira, segundo nota de imprensa da autarquia de São Miguel.

Arnaldo Madureira, autor de várias obras, é economista, professor universitário, investigador e consultor de organizações empresariais.