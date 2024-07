Ordem lança campanha sobre dificuldade dos advogados no acesso a apoios sociais

“Esta classe profissional é também a única que é obrigada a descontar para uma caixa de previdência de gestão privada, com base em rendimentos presumidos e não de acordo com os seus rendimentos efetivos”, refere a OA em comunicado.

A campanha “A Falta de Previdência tem Rosto” está disponível na plataforma de vídeos ‘Youtube’, com testemunhos de profissionais sobre as dificuldades pessoais e profissionais que enfrentam ou enfrentaram com o atual regime contributivo para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS).

“A Advocacia apenas pretende que sejam respeitados os seus direitos sociais e humanos nos mesmos termos que são assegurados no regime geral da segurança social e entende que a sociedade civil deve ser envolvida nesta campanha”, defende a Ordem em comunicado.

O direito a poder escolher o regime contributivo – entre a CPAS e o regime da Segurança Social – foi uma das bandeiras de campanha da bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro, que prometeu efetivar essa possibilidade de escolha reclamada pelos advogados em referendo interno da OA.