Mercadinho de Natal na Quinta do Norte

A iniciativa visa promover o desenvolvimento do território da costa norte de Ponta Delgada através da divulgação e promoção dos produtos típicos locais e regionais, bem como os da Associação, como produtos hortícolas e trabalhos preparados na carpintaria.





No dia 11 de dezembro, o Mercadinho irá se encher de magia natalícia para delícia dos mais novos, com sessão de fotos com o Pai Natal, pinturas faciais com os ajudantes do Pai Natal, escrever e entregar carta ao Pai Natal e brincar com o Pai Natal e com os seus ajudantes.





O dia 18 de dezembro, além de contar com a presença do Pai Natal e dos seus ajudantes, será dedicado à agricultura tradicional da Bretanha e à agricultura biológica.





O Mercadinho de Natal irá funcionar até dia 24 de dezembro, entre as 14 horas e as 18h30, excecionalmente nos dias 11 e 18 de dezembro vai estar aberto entre as 9 horas e as 16 horas. O Mercadinho não funcionará aos domingos.