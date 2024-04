Marcelo manifesta pesar por “trágicas consequências de hediondo ataque” em Sydney

Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa indica que enviou ao Governador-Geral da Austrália, David Hurley, “uma mensagem de sentidas condolências e profundo pesar pelas trágicas consequências do hediondo ataque ocorrido num centro comercial em Sydney”.

“Na sua mensagem, o Presidente da República expressou solidariedade para com as vítimas mortais e as suas famílias, desejando a rápida recuperação de todos os feridos”, lê-se na nota.

Pelo menos seis pessoas foram mortas hoje num ataque com uma faca num movimentado centro comercial de Sydney. Várias outras pessoas ficaram feridas, incluindo um bebé de nove meses, segundo os serviços de emergência locais.

O agressor foi entretanto morto a tiro pela polícia. Nesta fase, as autoridades não descartam a possibilidade de o ataque ser terrorista.

Imagens de câmaras de vigilância transmitidas pela imprensa australiana mostram um homem, cerca das 16:00 locais (07:00 em Lisboa), a empunhar uma grande faca já dentro do centro comercial, podendo observar-se também várias pessoas feridas no chão.

Este tipo de ataque é raro na Austrália.

Em novembro de 2018, um indivíduo armado com uma faca matou uma pessoa e feriu outras duas numa rua de Melbourne antes de ser morto a tiro pela polícia. O ataque foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).