Líder do PS/Açores alerta para falta de respostas às famílias em dificuldades

Numa visita ao concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, o presidente dos socialistas açorianos visou a falta de “proatividade” do executivo regional, que acusou de não se “aperceber de que as circunstâncias mudaram”.

“Há medidas que respondem a determinada situação no momento em que são tomadas, mas a realidade vai evoluindo. O que se sente é que as medidas que foram tomadas há algum tempo já não dão resposta à realidade que se vive”, avisou.

Sobre as políticas criadas pelo Governo dos Açores, Vasco Cordeiro referiu que só foram utilizados 170 mil euros do programa de apoio ao crédito habitação, o CreditHab, que tinha uma dotação de cerca de um milhão de euros.

“Das cerca de 1.800 famílias que, segundo o Banco de Portugal, se estimam que estejam numa situação de extrema dificuldade nos Açores por causa da subida dos juros do crédito habitação, só foram apoiadas à volta de 170”, reforçou.

O socialista, que liderou o Governo Regional entre 2012 e 2020, destacou que a gratuidade das creches é um “esforço assumido pelo Governo da República” e que o atual executivo açoriano “desceu impostos às famílias que mais ganham”, referindo-se à redução fiscal aplicada no arquipélago a partir de 2021.

“É necessário fazer chegar apoios a um maior número de famílias”, advogou, condenando a “crescente passividade” do governo chefiado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

Vasco Cordeiro considerou ainda que é preciso dar condições para as instituições sociais aumentarem a “capacidade de resposta”, dando como exemplos os casos dos centros intergeracionais de Vila Franca do Campo e de Fenais da Luz, dos lares da Povoação, Nordeste e Vila do Porto e do centro da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial (APADIF).

“O projeto Novos Idosos é um bom projeto e uma boa ideia, mas não resolve todas as situações. O que se nota é uma falta de investimento no que tem a ver com a criação de novas respostas e da ampliação de lares de idosos”, realçou.

O projeto Novos Idosos foi implementado pelo atual Governo Regional visando a assistência domiciliar em detrimento da institucionalização.

Quando questionado pelas declarações do PSD, que disse que o líder do PS/Açores anda “muito intranquilo”, Vasco Cordeiro acusou os partidos do executivo regional de se “preocuparem demasiado” com o maior partido da oposição e “de menos com os açorianos”.

“A questão não é o Vasco Cordeiro. É a realidade que todos os dias, das mais diversas formas, nos chega. Todos os dias há famílias que precisam de ajuda para fazer face ao aumento dos créditos à habitação e famílias que precisam de ajuda por causa da alimentação”, atirou.

Na terça-feira, o deputado social-democrata Joaquim Machado disse que o líder do PS/Açores anda “muito intranquilo” e que desvaloriza as medidas do Governo Regional para ajudar as famílias açorianas.