Lagoa recebe concerto “Cantar a Liberdade – 50 anos do 25 de abril”

O concerto terá início com a atuação do Orfeão de Nossa Senhora do Rosário, cujo programa será composto por um repertório alusivo ao 25 de Abril de 1974, data histórica que celebra o fim da ditadura em Portugal.

Seguir-se-á uma declamarão de um poema alusivo às comemorações dos 50 anos do Dia da Liberdade, pelo alunos da EBI de Água de Pau, indica a autarquia da Lagoa.

O encerramento do concerto estará a cargo do Coral Polifónico do Oeste, composto por cerca de 45 elementos das freguesias a oeste dos concelhos de Pombal e Leiria e dirigido pelo maestro fundador Fernando Fernandes.