Governo dos Açores promove segunda edição do “Cinema de Desporto Azores”

Segundo nota de imprensa do Governo dos Açores, esta iniciativa pretende continuar a projetar o arquipélago dos Açores para o exterior e reforçar a aposta na divulgação e no desenvolvimento do desporto na Região, bem como fomentar a ligação do desporto a outras áreas da sociedade, como por exemplo a educação e a dimensão social da atividade.





O “Cinema de Desporto Azores 2023” conta com cinco sessões de filmes que participaram na edição de 2022 do Festival de Cinema de Desporto - Lisbon Sport Film Festival, sendo uma destinada aos alunos das escolas, marcada para a manhã, e uma para o público em geral, prevista à noite, todas com entrada gratuita.





Desta forma, a primeira sessão geral irá ter lugar no Teatro Faialense, na ilha do Faial, no dia 26, às 20h30, com a projeção dos filmes “Jogo de Ilusões” (realização de Lúcia Gonçalves – SIC - categoria Mostra Televisão), “Ouro Puro” (realização de Diogo Oliveira), “Valsa Bike” (Francisca Figueiredo – Prémio Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Jovens Realizadores com Telemóvel), “Subida da Rampa do Vale de Santo António” (realização de Joana Figueiredo) e “Pelas Fontinhas com Amor” (realização de Maria Inês Pedroso, Tiago Moreira e Sandro Vieira – Canal 11).





Os mesmos filmes estarão no Auditório Municipal da Madalena, na ilha do Pico, no dia 27 de abril, às 21h00, e, no dia seguinte no Auditório Municipal de Velas, na ilha de São Jorge, às 20h30.





A seguir à projeção dos filmes, também nas três ilhas, segue-se uma conversa sob o tema “Eu, no desporto” através da qual “pretende-se saber mais sobre a visão e o percurso de personalidades convidadas a formar painel de modo a debater temáticas de interesse desportivo, social e cultural”.





Esta iniciativa da Direção Regional do Desporto conta com a parceria da Câmara Municipal da Horta, Câmara Municipal da Madalena, Câmara Municipal de Velas, Câmara Municipal da Calheta, Câmara Municipal de Lajes do Pico e Câmara Municipal de São Roque.





Recorde-se que o Lisbon Sport Film Festival é o único festival de cinema em Portugal sobre Desporto em toda a sua amplitude de modalidades e aspetos sociais e culturais.





O certame tem como objetivo a promoção, a difusão, a reflexão e a valorização da cinematografia mundial de desporto.