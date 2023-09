Governo dos Açores adjudica obras de 1ME para habitação em São Miguel e Terceira

Em comunicado, o Governo Regional (PSD/CDS-P/PPM) adianta que “adjudicou a empreitada de construção de quatro moradias na freguesia de São Roque, em Ponta Delgada”, ilha de São Miguel, pelo valor de cerca de 731 mil euros.

A obra foi adjudicada ao consórcio formado pela Conduril-Engenharia, SA e Conduril Engenharia Açores, tendo resultado de um segundo concurso público, “tendo em conta que o primeiro ficou deserto”, realça a vice-presidência do executivo açoriano, que tutela a Habitação e a Solidariedade Social.

O Governo Regional adjudicou também a empreitada de reabilitação de 16 moradias “com prazo de execução de 210 dias, no loteamento dos Biscoitos, concelho da Praia da Vitória”, na ilha Terceira.

A obra, no valor de 272 mil euros, foi adjudicada à empresa Construções Carla Enes, Unipessoal.

Ambos os investimentos foram financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ainda no âmbito do PRR, o Governo dos Açores revela ter lançado dois concursos públicos para a reabilitação de seis habitações, sendo cinco em São Jorge (com um preço base de 290 mil euros) e uma na ilha do Corvo (com preço base de 95 mil euros).

“Todos estes procedimentos são feitos através de procedimentos de contratação pública e de acordo com a lei. Como se nota, a execução do PRR é uma realidade e está em curso nos Açores”, assinalou o número dois do executivo regional, Artur Lima, citado no comunicado.