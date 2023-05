Festival Violas do Atlântico em risco de não se realizar

A Associação de Juventude Viola da Terra corre o risco de não realizar no próximo mês de setembro a 13.ª edição do Festival Violas do Atlântico, que é o segundo festival mais antigo do País ligado à Viola de Arame.



Conforme refere a Associação de Juventude Viola da Terra em nota de imprensa, em causa está o atraso na resposta às candidaturas a atividades culturais por parte da Direção Regional dos Assuntos Culturais, o que põe em risco a realização do Festival Violas do Atlântico.



Entretanto, prossegue a Temporada anual de promoção e valorização da Viola da Terra, com uma audição comemorativa do Dia da Criança pela Escola de Violas da Fajã de Baixo.



No Dia da Criança, que se assinala a 1 de junho, serão ainda realizadas sessões em algumas escolas, com a distribuição de um panfleto informativo sobre a Viola da Terra e a oferta de lembranças aos alunos das turmas envolvidas.

Conforme refere uma nota de imprensa, estão a ser agendados para o Verão, em coprodução com a Sons do Terreiro – Associação Cultural, os concertos de apresentação do álbum “Duas Violas, Uma Tradição”, com a “Viola Micaelense” e a “Viola Terceirense”, num álbum inédito que é um apelo à união entre todos os que promovem a Viola da Terra.

Por seu lado, no mês de julho haverá um Serão de Violas da Terra na freguesia da Ribeira Quente, sede da Associação, com concerto pelo Duo Toadas e convidados, que pretende incentivar a Escola de Violas da freguesia, tentando angariar mais alunos.



Em outubro, estão previstas as comemorações do Dia da Viola da Terra com diversas atividades e um concerto. Refira-se que o dia 2 de outubro, comemorado desde 2019 por músicos e associações, foi oficializado este ano por unanimidade no parlamento açorianos como o “Dia da Viola da Terra – Açores e Comunidades Açorianas”.