Diário de Bordo Cultura Açores incentiva à realização do roteiro de visita aos museus da Região

Sob o mote “Boas experiências! Grandes Inspirações!”, o Diário de Bordo Cultura proporciona aos seus aderentes um produto que – para além de orientar o itinerário pela rota dos 10 serviços abrangidos, por meio da disponibilização de conteúdos informativos sobre os diferentes espaços e suas coleções – sirva de suporte para registo, de uma forma pessoal, das experiências de visita pelos seus utilizadores.

O Diário de Bordo Cultura Açores confere ainda vantagens aos seus aderentes, por meio de descontos em publicações e serviços, e ainda prémios de assiduidade, a atribuir em função de três níveis de conclusão do roteiro de visita à rede.

Esta iniciativa dirige-se ao público dos 10 equipamentos culturais com funções museológicas abrangidos, e foca-se no envolvimento de todos os seus visitantes, quer sejam residentes quer sejam externos à região.

O Diário de Bordo é um objeto que pretende criar envolvimento, participação e também uma relação emotiva entre o visitante e a oferta cultural disponibilizada pelos vários serviços. Através dele, o visitante tem a possibilidade não apenas de conhecer a vocação e os grandes temas dos acervos dos vários serviços, percecionando a riqueza cultural da sua diversidade, mas também de participar na construção da “narrativa de viagem” da sua experiência individual, e, ao mesmo tempo, beneficiar de vantagens que reconhecem e gratificam o seu envolvimento e interesse.

A coleção foi apresentada na Casa Manuel de Arriaga, do Museu da Horta, com apresentação do projeto por parte do Diretor Regional dos Assuntos Culturais, Duarte Nuno Chaves, e com participação do Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro que associa a “Tarifa Açores” ao Diário de Bordo como dois projetos que sincronizam no sentido de uma estratégia de conhecimento e preservação do património açoriano. O presidente do GRA garantiu que é ao conhecer o passado que se constrói um futuro mais sólido e elogiou o facto do projeto Diário de Bordo ter sido todo elaborado com os recursos da Direção Regional dos Assuntos Culturais, inclusivamente o vídeo promocional que teve produção, locução e banda sonora dos técnicos do Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas.

Na sessão, Bolieiro elogiou ainda comunicação social dos Açores pela parceria na divulgação do projeto.

O Diário de Bordo Cultura Açores, iniciativa da Secretaria Regional da Educação e Assuntos Culturais, através da Direção Regional dos Assuntos Culturais, está disponível a partir desta sexta-feira, dia 29 de setembro, em todos os serviços de promoção cultural da Região, pelo preço de 5, 00€ (cinco euros), sendo a sua validade ilimitada.