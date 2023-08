Chermiti no Everton para "um recomeço" e "uma nova página"

“Estou muito feliz por estar aqui. É uma cidade bonita e um belo clube”, disse Chermiti, de 19 anos, aos canais de comunicação do Everton, acrescentando estar ansioso por conhecer os novos companheiros e começar a trabalhar com o treinador Sean Dyche.

Chermiti ingressou na academia do Sporting em 2016 e estreou-se pela equipa principal dos ‘leões’ em janeiro deste ano, no empate 2-2 no dérbi com o rival Benfica, no Estádio da Luz, para a 16.ª jornada da I Liga.

Em fevereiro, o jogador foi titular pela primeira vez no Sporting, na goleada por 5-0 frente ao Sporting de Braga, e marcou nos dois jogos seguintes, no triunfo frente ao Rio Ave (1-0), em Vila do Conde, e na derrota com o FC Porto (1-2), em Alvalade.

“O Everton é um grande clube. Muitas lendas jogaram aqui. Eu não poderia recusar esta oportunidade. É um grande momento para mim e agora estou totalmente focado para começar a trabalhar”, adiantou.

Embora o clube não tenha avançado a verba envolvida na contratação do internacional sub-19 português ao Sporting, os órgãos de comunicação social britânicos apontam valores a rondar os 15 milhões de euros.

Chermiti, que é a terceira contratação de verão do Everton, depois de Ashley Young (ex-Aston Villa) e Arnaut Danjuma (emprestado pelo Villarreal), vai vestir a camisola número '28' e terá como colegas os compatriotas João Virgínia e André Gomes.