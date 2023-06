Câmara de Ponta Delgada apoia Banco Alimentar com 25 mil euros

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, nos Açores, vai apoiar com 25.000 euros o Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel, instituição que no ano passado distribuiu 4.144 cabazes por 3.506 beneficiários do concelho.