'Bis' de Cristiano Ronaldo dá a vitória ao Al Nassr e o título de campeão árabe

O Al Hilal adiantou-se no marcador aos 51 minutos, pelo avançado brasileiro Michael, mas Cristiano Ronaldo fez o seu primeiro golo aos 74, na sequência de uma incursão pelo flanco direito, com cruzamento tenso para a área, com o internacional luso a antecipar-se a toda a defesa do adversário e ao guarda-redes e tocar para o fundo das redes.

Nessa altura, já o Al Nassr estava reduzido a 10 unidades, por expulsão do central Abdulelah Al Amri, aos 71 minutos, mas a equipa de Luís Castro continuou a ser mais perigosa no ataque e o avançado luso voltou a introduzir a bola na baliza do Al Hilal, aos 84, mas arrancou de posição de fora de jogo e o golo não foi sancionado.

No prolongamento, Ronaldo fez a diferença, aos 98 minutos, num lance de contra-ataque do Al Nassr, rechaçado numa primeira fase pela defesa do Al Hilal, com a bola a ser rematada a 25 metros da baliza diretamente à barra e o avançado português finalizar, em mergulho, para fazer a recarga vitoriosa.

O português seria substituído aos 115 minutos, pelo médio Ali Al Hassan, devido a um problema no joelho esquerdo, numa altura em que o Al Hilal procurava chegar ao 2-2 para levar a decisão para o desempate por grandes penalidades, e era preciso defender a preciosa vantagem do Al Nassr.

Com o ‘bis’ de hoje, Cristiano Ronaldo conquistou o galardão de melhor marcador da competição, com seis golos.

De referir, ainda, que o internacional português Rúben Neves foi titular no Al Hilal, apenas substituído ao minuto 105+1, e que Luís Castro foi expulso do ‘banco’, por protestos, aos 103.