Balcão Antero de Quental do novobanco dos Açores foi remodelado

Conforme refere uma nota de imprensa, o Balcão Antero de Quental sofreu obras de intervenção levadas a cabo nos últimos meses, com um espaço que surge agora totalmente recriado, utilizando os mais nobres materiais e equipamentos atuais.

O novobanco dos Açores refere ainda que desde o início deste ano, já se realizaram intervenções em diversos balcões, concretizando-se as reinaugurações da agência de Vila do Porto a 31 de maio; do Espaço no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, a 27 de junho; do edifício Sede, a 13 de julho e das agências da Madalena e da Horta, a 25 e 26 de julho, respetivamente.

O Balcão Antero de Quental foi assim a última agência desta fase a reabrir no âmbito do novo modelo de negócio do novobanco dos Açores. A segunda fase da intervenção prossegue em 2024, abrangendo as restantes seis unidades comerciais, de modo a completar toda a rede, representando um investimento total de cerca de cinco milhões de euros.