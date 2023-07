A iniciativa, promovida pelo município em parceria com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, irá decorrer entre as 19:00 locais (20:00 em Lisboa) e as 02:00 (03:00 em Lisboa), e incluirá artistas, música e animação.

Segundo a organização, durante o evento vão estar abertas cerca de três dezenas de lojas comerciais do centro urbano da cidade de Angra do Heroísmo, “grande parte das quais com promoções e descontos especiais”.