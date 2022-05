Açores participam nos "Jogos das Ilhas" com mais de 100 elementos

Segundo uma nota publicada na página da Internet do Governo açoriano, além dos Açores, vão participar no “Jogos das Ilhas” equipas das ilhas/regiões Baleares, Maiorca, Menorca, Ibiza (Elvissa), Canárias, Córsega, Ísquia (Ischia), Guiana Francesa, Madeira, Malta, Martinica e Sicília.

Os Açores irão levar uma comitiva constituída por uma centena de elementos, dos quais 77 atletas.

De acordo com a Secretaria Regional da Saúde e Desporto, a XXIV edição dos “Jogos das Ilhas – Baleares 2022”, organizados pelo COJI (Comité d'organisation des Jeux des Iles), decorrerá até 29 de maio em Cálvia, nas Baleares.

Os “Jogos das Ilhas” têm como objetivo a criação de um espírito de cidadania europeia, no contexto do ideal olímpico, que permita transmitir às camadas mais jovens, através do desporto, uma mensagem desportiva fundamentada no 'fair play' e no respeito pelo seu semelhante, realça a Secretaria Regional da Saúde e Desporto.

A iniciativa visa ainda o encontro entre jovens de origens diferentes, promovendo o espírito de cidadania europeia.

Os “Jogos das Ilhas” realizam-se de acordo com as regras internacionais, em geral, e destinam-se aos jovens cuja situação desportiva tenha enquadramento das respetivas federações desportivas nacionais.

Os Açores competirão em oito das 13 modalidades que integram o quadro oficial dos “Jogos das Ilhas - Baleares 2022”, nomeadamente atletismo, futebol, judo, karaté, natação, ténis de campo, ténis de mesa e vela.

Fazem ainda parte do quadro da edição de 2022 dos “Jogos das Ilhas – Baleares 2022” as modalidades de andebol, basquetebol, ginástica artística, triatlo e voleibol.

Os Açores aderiram ao projeto em 1998, com participação regular desde então, à exceção do ano de 2013, tendo organizado as edições de 2003 (Terceira e São Miguel), 2010 (São Miguel) e 2015 (Terceira).