Sorrisos escondidos!

Este ano, quando o ano letivo começou, não esperava que o meu último ano na escola fosse assim. Estamos sempre à espera que o último ano seja um ano memorável, sempre todos muito juntos, no fim de um percurso de convivência. Apreciei sempre o contacto direto com as pessoas, o cumprimentar, abraçar, tenho sempre um sorriso na cara para cumprimentar e…agora, o sorriso, ou os sorrisos ficam escondidos nas máscaras. É muito estranho não ser possível cumprimentar espontaneamente as pessoas com um abraço, com um beijo… Antes, não valorizávamos tanto o valor destes cumprimentos, mas agora vemos como eles nos fazem tanta falta no nosso dia a dia. É difícil ver o que as outras pessoas sentem só através dos olhos, que é a única coisa que nós vemos agora. No que respeita às aulas, acho que a comunicação está muito mais difícil! Falar para uma turma inteira com a máscara, não conseguimos ver as expressões faciais e os lábios. Eu sigo muito o que as pessoas dizem também através do movimento dos lábios. Agora, também não se pode pedir nada emprestado aos colegas, não se pode trocar material. Contudo, entre estar em casa e estar na escola, mesmo com estas condições, eu prefiro mil vezes estar na escola, porque aqui estamos muito mais focados no que é importante.



MARGARIDA VIVEIROS 12A