Duas Margens 05 novembro

O entendimento entre PSD, CDS e PPM para formar Governo nos Açores. A postura dos partidos recém chegados à ALRA. A disponibilidade do BE e o silêncio do PS, foram os temas em análise no “Duas Margens” desta semana. As restrições impostas no Continente para conter a propagação de Covid – 19 e as eleições nos EUA fecharam o alinhamento.