Picowines promove MasterClass na Escola de Formação Turística e Hoteleira

A CVIP Picowines realizou no dia 22 de junho, pelas 11h, no Pavilhão do Mar, uma MasterClass dos seus vinhos para os formandos finalistas da Escola de Formação Turística e Hoteleira.

A iniciativa, liderada pelo enólogo consultor Bernardo Cabral, visou dar a conhecer o potencial, a qualidade e excelência dos vinhos da Picowines, contribuindo para a aprendizagem e motivação dos formandos dos cursos Técnico/a de Restaurante/Bar e Técnico/a de Cozinha/Pastelaria.