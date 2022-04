O jovem açoriano Adriano Sousa, recém-formado na EFTH, vence o Prémio Jovens Chocolateiros Belcolade

O jovem cozinheiro / pasteleiro açoriano, que concluiu este ano a sua formação na Escola de Formação Turística e Hoteleira, saiu vencedor, com o 1º prémio do concurso Jovens Chocolateiros Belcolade que decorreu em Sintra no Puratos Innovation Center nos dias 21 e 22 de setembro.

O Concurso Jovens Chocolateiros Belcolade dedica-se a todos os alunos interessados na área da pastelaria e, especialmente, na confeção de chocolate. Já na sua segunda edição, este ano contou com receitas deliciosas, inovadoras e repletas de criatividade e praticabilidade no uso do chocolate na confeção pasteleira. ​O seu objetivo é o de conferir visibilidade aos jovens chocolateiros do país e, com eles, dinamizar uma atividade que tende a desenvolver-se.

O júri, composto por quatro profissionais com experiência comprovada na área de chocolate, atribuiu o prémio de vencedor a Adriano Sousa, da Escola de Formação Turística e Hoteleira, ex aequo com Davide Cunha, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.