LER PARA CRESCER

Foi valorizando todos os aspetos positivos que a leitura oferece na formação e instrução pessoal, social e cívica de qualquer cidadão que o Governo Regional resolveu implementar o “Programa Ler Açores”, possibilitando “o aumento sustentado dos níveis de literacia e de leitura, a diversidade das tipologias e dos suportes da leitura e o enraizamento dos hábitos de leitura em todos os estratos da população residente nas diversas ilhas do arquipélago!”1. Este programa permite juntar “o Plano Regional de Leitura, a Rede de Leitura Pública e a Rede Regional de Bibliotecas Escolares num programa unificado, tornando a promoção do livro e da leitura um objetivo transversal às políticas culturais e sociais na Região Autónoma dos Açores”.1

Neste sentido, a biblioteca da Escola Secundária de Lagoa contou com o apoio do departamento da educação e cultura da Câmara Municipal da Lagoa, em que a Sr.ª Vereadora Albertina Oliveira e o Sr. Igor França, da Biblioteca Tomaz Borba Vieira, aproveitaram a inauguração da exposição “A Maior Flor do Mundo”, que esteve patente no Hall de entrada da Escola Secundária de Lagoa até ao dia 12 de outubro, para oferecer à biblioteca da mesma, indispensáveis e novos livros, a fim de diversificar e atualizar o espólio, que atualmente a biblioteca da escola disponibiliza aos alunos. Esteve também presente a coordenadora da Rede Regional de Bibliotecas Escolares dos Açores, Luzia Borges responsável pela itinerância desta exposição de ilustrações do livro infantil de José Saramago por várias escolas da região.

1 in Jornal Oficial, nº 151/2020 de 28 de maio de 2020

A Coordenadora da Biblioteca da ESL,

Marcionila Costa Rocha