I Semana de Melhor Educação, Melhor Cidadania

A organização semestral, apesar de respeitar o calendário letivo regional nos seus momentos de pausa, trouxe-nos a necessidade de, entre 27 e 31 de janeiro, proporcionarmos aos nossos alunos uma semana de aprendizagens não-formais, naquela que foi a nossa I Semana Melhor Educação, Melhor Cidadania. O nosso objetivo, nesta semana, foi desenvolver, para os alunos e com os alunos, um conjunto de aprendizagens, atividades e experiências diferentes, que complementam o seu percurso escolar e pessoal. Essas atividades foram desenvolvidas pela Direção Pedagógica, pelos professores, pessoal não-docente e pela Associação de Estudantes que, num trabalho conjunto, conseguiram elaborar um plano onde se encontravam calendarizadas atividades subordinadas às temáticas da Saúde, Ambiente, Bem-estar, Humor, Desporto e Novas Tecnologias.

A semana começou com a Sessão Solene de Abertura do nosso Parlamento, que contou com a presença extraordinária do Diretor Regional da Educação, Dr. Rodrigo Reis, do Diretor dos Serviços Pedagógicos, Dr. Paulo Matos, e com a participação de todos os delegados e subdelegados das turmas do Colégio, bem como dos alunos e turmas agraciados com o Diploma de Cidadania 2018/2019. Sendo o Parlamento um elemento diferenciador da identidade do Colégio, parece-nos que não poderíamos começar de outra forma, senão afirmando a importância da participação dos alunos na criação de uma escola mais inclusiva e democrática.

Os restantes dias da semana foram ocupados com outras atividades, das quais se destacam o Super Sabichão, um concurso que colocou frente a frente alunos e professores, o jogo A Viagem, elaborado pelo corpo não-docente, as Olimpíadas dos Resíduos Sólidos Urbanos, bem como os Jogos Matemáticos. Não esqueçamos, também, o Passeio Pedestre na Reserva Florestal do Pinhal da Paz e, ainda, um Quiz Interativo para o 3.º ciclo, que envolveu a participação de todas as disciplinas.

Além disso, tivemos o privilégio de ter um dos nossos alunos a apresentar o seu primeiro livro: Miguel António Durão, de 9 anos, aluno do 3.º ano, apresentou o seu livro Era uma vez, que nasceu do projeto de leitura que foi desenvolvido na turma o ano passado.

Recebemos, também, a youtuber Mariana Rosa, que veio explicar aos nossos alunos como é que funciona a gestão de um blog, que conta com publicações semanais.

Já a cargo da Associação de Estudantes, foi organizado um torneio de Futsal que, além de envolver alunos de todos os ciclos, possibilitou também o intercâmbio entre outras escolas, convidadas a fazer parte do evento.

Foi uma semana repleta de atividades, na qual, apesar de não terem havido aulas, os alunos tiveram a oportunidade de realizar outro tipo de aprendizagens igualmente importantes para o seu percurso escolar. Porque cultivarmos competências sociais e de comunicação é também essencial na construção do futuro dos nossos alunos.