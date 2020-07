Formação de Ativos

Trabalho em Ciência Biomolecular da ESLagoa

A Tecnologia Biomolecular é considerada uma das áreas científicas com maior desenvolvimento no Séc. XXI. Para termos uma ideia da sua importância, basta constatarmos que é com recurso a esta tecnologia que se realizam os testes para a deteção do SARS-coV-2, essenciais na atual situação pandémica. É inquestionável a forma como esta tecnologia começa a fazer parte das nossas vidas sem nos apercebermos, da mesma forma, como passa despercebida a rapidez com que evolui. As novas gerações têm pela frente grandes desafios nesta área e como educadores, temos o privilégio de muitas vezes sermos nós a levantar o véu destes conteúdos que surgem “ao de leve” nos programas curriculares (12º ano de Biologia).