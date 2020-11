Estar atrás de um ecrã a ter aulas não é a mesma coisa que estar na sala aula e contactar com os professores para se tirar dúvidas. Assim, acho que alguns conteúdos não foram tão bem compreendidos como seriam diretamente. Eu até que nem tive muitas dificuldades, mas

prefiro estar na escola, mesmo com as máscaras, que fazem imenso calor, como estamos agora. Estar na escola é sempre diferente. Neste momento, com as alterações que temos sinto falta do colega do lado, porque estamos em mesas individuais. No decorrer de uma aula há sempre uma dúvida que eles ajudam a tirar, ou mesmo uma pequena conversa que não faz mal a

ninguém e que ajuda a estar na sala de aula, e assim não é tão fácil. Outra coisa que reparei é que se torna muito importante ver a expressão fácil dos professores quando comunicam connosco. Também reparei noutra coisa que eu nunca me tinha apercebido que fazia, é que eu leio quase mais os lábios das pessoas do que eu ouço e isso agora não é possível. Estou a

sentir alguma dificuldade em perceber completamente o que as pessoas dizem

sem ver os seus lábios. Mas a verdade é que já tinha saudades da escola, das pessoas, de

conversar… custa não ver e sentir a expressão de cada um como acontecia no ensino

à distância. Mas acontece o mesmo do lado dos professores. A minha professora de Filosofia disse que não conseguia perceber se estávamos felizes, tristes, sérios, se estávamos a gostar ou não e deve ser muito importante para os professores ter este feed back.

Mesmo nestas condições, eu prefiro estar na escola!

SOFIA BENEVIDES 12A