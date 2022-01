Next

Esta quarta-feira, dia 7 de julho de 2021, os/as formandos/as do Curso Técnico de Restaurante/Bar (Frederico Costa, Maria Martins, Lucas Pacheco, João Bento, Amaro Fernandes, Francisco Arruda, Vanessa Calheta, Daniela Clemente, Rubem Tavares, Ana Teixeira, João Arruda, Guida Correia e Beatriz Feitor) da Escola Profissional de Vila Franca do Campo, apresentaram as suas Provas de Aptidão Profissional (PAPs).

As PAPs são o culminar do percurso formativo de três anos, ao longo dos quais foram adquirindo competências sócio culturais, científicas e técnicas por forma a serem excelentes Técnicos de Restaurante/Bar.

Podemos informar que todos/as sem excepção fizeram provas excelentes, empenhando-se ao máximo e orgulhando a escola, seus formadores e familiares.

A todos/as, a escola deseja agora muito sucesso ao nível pessoal e profissional.

A EPVFC terá, sempre, as suas "portas" abertas para eles/as.